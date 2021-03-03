首批AZ疫苗今天上午10時25分抵達台灣，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3日）在記者會上表示，直到今天上午九點多才接獲通知疫苗即將到貨，只要能即時搶到疫苗我們都很歡迎，但若可以早點讓我們知道會更好。

陳時中指出，今天抵台的AZ疫苗直到早上9點多，指揮中心才收到通知說即將到貨，他說這是因大家都在搶貨，「但好朋友隨時要來我都不反對，因此只要能夠即時搶到疫苗我們都歡迎，但如果能及早讓我方知道疫苗將到貨當然更好。」

至於有別於其他國家，我國迎接首批疫苗到貨非由總統親迎，陳時中指出，由總統出面迎接疫苗的國家，大多是疫情嚴重且死亡人數較多的國家，這次疫苗到貨我國長官也相當重視，但考量接收疫苗是專業問題，因此就交給專業處理。

陳時中也說，疫苗可以幫助建立高風險人員的第一道防線，而這道防線建立起來後，可讓我國的防疫工作更安全，也能更有效地達成防疫目的。就像是先前發生的衛福部立桃園醫院的案子，「若他們當時有打，可能群聚就不會發生了。」

(中時 )