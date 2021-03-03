芎林鄉出現缺水，水公司三區處出動水車供水應急。（水公司三區處提供／羅浚濱新竹傳真）

乾旱使新竹頭前溪水量遽減，縣府1999為民服務專線及縣民信箱，日前都接芎林鄉各村反應缺水長達48小時，水公司三區處指缺水加上辦理竹北與寶山支援芎林管線改接工程，造成停水及水量不足情形，已出動水車應急，待工程完成將可穩定芎林供水。

水公司三區副處長謝東穎指出，芎林自來水需求量每日約6千5百噸，其中3千9百噸來自芎林淨水廠，餘用水由竹東員崠淨水場支援，因去年持續乾旱，又沒有颱風過境出現的豪雨，讓頭前溪呈現乾涸景象。

在頭前溪支游的上坪溪，水公司將大部分水源透過取水口送至寶二水庫，目前新竹地區的民生用水，主要來自頭前溪上游的尖石鄉油羅溪和17口抗旱井，及桃竹備援管線每日從石門水庫調度20萬噸的水。

由於久旱溪水並不豐沛，導致在中游的芎林淨水廠原水來源遽減，下游的隆恩堰取水量更少了一半以上，在新竹和竹北之間原本潺潺流水的豆腐岩變「豆腐乾」，成為民眾休閒拍照的打卡景點。

芎林淨水廠每日供水目前已降至1千噸，管線末端及地勢較高地區會出現水壓及供水不足，水公司緊急辦理竹北和寶山支援芎林管線改接工程，預計1個月完工後，芎林地區供水將更穩定。

謝東穎指寶山和寶二水庫蓄水量持續創新低，水公司希望原水能蓄存在水庫，供應科學園區工業和部分民生用水，寄望接下來春雨季能讓川流水豐收，最近2天的春雨，隆恩堰取水量從8.86萬噸略增到10.3萬噸，但對整體吃緊的水情還是杯水車薪，仍請民眾加強節約用水，有用水問題可撥1910免付費電話洽詢。

(中時 )