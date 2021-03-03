國際車市對臺需求強勁，加上電動車、自駕車議題夯，外貿協會將於4月14日南港展覽1館舉辦實體展「台北國際汽機車零配件展」及與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展」備受國際矚目，成為全球車輛產業代表性展覽。貿協表示，此次展覽結合虛實平臺優勢，亦首次舉辦「AMPA Online」線上展，吸引達432家廠商參與並於實體展開展前一周上線，協助國內汽機車及電動車零組件業者外銷市場展露鋒芒，搶攻無國界商機。

貿協指出，AMPA實體展規模逾700攤位，共375家廠商參展，包含特斯拉供應鏈的大亞電線電纜、富田電機、致茂電子、和勤精機及健和興端子等。「AMPA Online」線上展報名情況更踴躍，甫開放便吸引432家參展廠商報名；其中11家為首次參展，顯示線上展已符合廠商開拓新客源需求。

此外，因AMPA展品牌定位明確，且市場看好線上展延伸效應，國際參展商如泰國國家石油（PTT）、德國馬勒（Mahle）、德州儀器（Texas Instruments）及馬來西亞商Protec等皆投入線上展展出。

貿協強調，線上展攤位報名至3月31日止，訪廠直擊、線上產品發表及展場直擊等客製化影音拍攝方案則延長至3月12日，鼓勵業者把握機會、踴躍報名。此外，為協助廠商擴大運用數位科技開拓國際市場，3月底分別於臺北、臺中及臺南加碼舉辦線上展說明會及平臺實作Workshop。

貿協指出，據工研院IEK統計，2020年國內汽車零組件產值共68.75億美元，2020年外銷值達58.5億美元，占產值85.1％；2021年外銷值則預估將受疫情放緩、廠商彈性應對及電動車市場爆發下，成長至60.8億美元。同時，臺灣具備最完整、最方便機電整合供應鏈，可成功組成一輛車，成為布局電動車產業最大優勢。

因此，作為全球首發國際汽機車零配件專業展覽平臺，AMPA虛實雙展近期頻獲多國買主及國內代理商熱烈諮詢；其中，以美國、日本及德國等主要外銷市場預登買主數占達整體預登率約25％。而美國、墨西哥及日本等國際車用電子展類媒體亦頻頻邀訪，顯見疫情下全球車用市場對臺關注度不減反增。

(工商 )