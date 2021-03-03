印度股市近周出現資金淨流入，中止連續6周流出，法人表示，印度經濟數據和企業財報逐季轉佳，印度股市未來仍有上漲空間，但波動較大仍建議分批布局。

保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，根據印度國家統計局最新公布，印度2020年第四季GDP年增率為0.4％，恢復正成長，此外，投資額亦成長2.6％，不僅遠優於前一季經修正後的萎縮6.8％，更是2019年12月以來首次正成長，同時，印度消費者需求疲軟的情況也有所緩解，2020年第四季消費者支出雖仍年減2.4％，但減幅較第三季年減11.3％大幅收斂。

張世東指出，在新冠疫情影響下，企業去年在全球布局投資紛紛縮手，然而印度吸引國際資金仍持續成長，根據聯合國貿易發展會的數據，印度去年吸引外人直接投資（FDI）金額已來到570億美元，在全球排名第四，更是少數在逆境中年增率逆勢雙位數成長的國家。

群益印度中小基金經理人林光佑也表示，雖然美債殖利率上升致使近日金融市場震盪，但逐季轉好的企業財報及經濟數據提供基本面支撐，印度股市走勢仍屬健康狀態，除此之外，官方政策支持力道延續，加上在全球資金條件仍處寬鬆，評價面來看尚未過熱，使得印度股市未來仍有上漲空間可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟同樣表示，隨著疫苗施打與疫情陸續受到控制，並推動印度經濟數據逐步轉佳，印度股市也持續走高。雖然近期印度Senex指數出現震盪整理，然而觀察到印度接下來具備政策加持跟經濟高成長性等題材，中長線表現可期。

林光佑說，產業配置方面，隨著家電產品需求仍強勁，較看好消費類股可持續關注、受惠於政府預算支持和大型基建活動增溫之工業類股，以及訂單能見度高、展望正面的科技類股等可多加留意。

林庭樟認為，從財報與後市展望來看，印度來自外界強勁需求復甦，以及內需遞延的庫存回補，將持續推升企業財報成長。更重要的是， 2022財年度莫迪政府以成長為施政主軸的預算案，以及過去疫情中包括降息、定向寬鬆等政府陸續釋放的刺激政策其所帶來的後滯性效應，將促使這波復甦走得更長更全面。建議投資人可以趁修正時逢低進場，或者利用定期定額方式持續布局。

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