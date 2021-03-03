和勤(1586)2月合併營收1.69億元，創歷年同期新高，年增達111.27％；累計前2月合併營收4.22億元，年增56.22％。公司指出，大陸車市產銷持續增溫，以及農曆年後大陸廠員工復工率高，帶動2月營收表現，今年受惠大陸車市需求穩定成長、新產品陸續量產，全年營收將可保持成長態勢。

2月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.27億元，占比75.12％；硬碟機構件（VCM Plate）0.39億元，占比22.98％。雖然2月份適逢農曆春節假期，工作天數較短，大陸政府為避免疫情在春運期間群聚擴散，推動政策呼籲就地過年，公司也響應政策實施員工福利計劃，對選擇留守過節的員工提供免費員工餐、年夜飯、年貨、紅包及舉辦線上抽獎等活動鼓勵員工積極防疫，多數員工也因此就地過年，使得農曆年後復工率高達95％，產能全開之下，2月營收衝高，單月營收及累計1～2月營收均為歷年同期新高，第1季營收成長可期。

各大品牌車廠積極推出新能源車款，和勤產品以變速箱、門鎖、發動機、座椅、煞車系統零件為主，7成以上產品為獨供，終端客戶涵蓋大陸合資品牌車廠；新能源車的零件方面，和勤除供美系電動車廠高壓開關的平台件外，也自今年起新增門鎖供應，此外，和勤也已供應其他品牌新能源車、座椅等零件，並同步與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，隨著各品牌新能源車上市銷售，相關零件的營收占比也將逐步提高。

此外，去年開發的重卡變速箱零件，預計今年下半年量產；而去年因疫情而延遲出貨的訂單回流，高壓柱塞泵系列產品也將於下半年出貨。新產品均為高毛利產品，將顯著貢獻公司營收及獲利成長。

(時報資訊)