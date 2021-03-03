台股今受美股下挫衝擊，早盤一度翻黑下挫，失守萬六大關，指數最低觸15884點，其後在傳產、金融等撐盤、台積電、大立光等指標股翻紅帶領下，指數回神，一路向上墊高，站回5日、月線大關，終場指數更收在全日最高，收漲264.85點、報在16211.73點、成交量為3022.29億元。

電子權值股方面，台積電(2330)開低走高，盤中黑翻紅，終場收漲2.13%、收在622元，收復5日線，大立光(3008)早盤後一路走高，收漲2.84%，收復3400元大關，鴻海(2317)挾電動車題材，目前MIH電動車平台聯盟已經超過800家廠商參與，股價上漲逾3%，面板雙虎群創(3481)今將舉辦法人說明會，尾盤股價拉高，收漲1.8%，友達(2409)亦收漲2.4%，聯發科(2454)也在早盤後翻紅拉高，上揚3.3%，整體來說，大型電子股早盤受到美股收黑壓力，普遍開低震盪，但多在早盤後股價回神，也成為大盤指數拉高的功臣之一。

今日類股指數塑化、航運、造紙、橡膠等原物料族群最為搶眼，塑化股以台塑四寶為首，業績將迎淡季不淡，今四寶股價有撐，與石油最為相關的台塑化(6505)大漲逾3%，台塑(1301)漲幅達2.85%，南亞(1303)、台化(1326)等均強勢走揚，也帶動二線塑化股台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、中石化(1314)、國喬(1312)等均全數上揚；造紙股今也全面走揚，指標個股榮成(1909)大漲逾 5%，永豐餘(1907)、正隆(1904)、華紙(1905)等也在買盤進駐下，股價喊漲；鋼鐵族群則有鋼鐵族群的中鴻(2014)、大成鋼(2027)、中鋼構(2013)、豐興(2015)等漲幅在1~3%。

今日盤面另一股撐盤重點還有金融股，華南金(2880)、富邦金(2882)、國泰金(2882)、開發金(2883)、台新金(2887)、元大金(2885)、國票金(2889)、永豐金(2890)等漲幅均逾1%。

分析師表示，目前全球疫苗施打，景氣持續復甦，美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，台股下檔月線支撐不弱，惟考量台股上檔累積套牢賣壓沉重，指數空間有限，大區間預估落在15800-16500點，選股不選市，逢低擇優操作，建議擇優類股操作。選股可留意半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)