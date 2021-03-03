【公視紀實】 《獨舞者的樂章》搶先看｜藝術史上重要的藝術事件【公視紀實】 《獨舞者的樂章》搶先看｜藝術史上重要的藝術事件

曾以《滇緬游擊隊三部曲》描寫泰北孤軍故事的李立劭導演，長期埋首紀錄片工作，常獲金馬金鐘獎等影展入圍肯定。這次將鏡頭轉向年過80歲的媽媽-舞蹈家、台灣首位人體模特兒林絲緞。3月4日晚間十點首播的《公視紀實》系列紀錄片《獨舞者的樂章》，以「檔案紀錄」型態，第一手取得美術界珍貴歷史畫面，呈現母親用身體燃燒理想與熱情，與台灣社會對話的女性藝術史。

談及拍攝過程深刻的畫面，李立劭說，1975年林絲緞首創現代獨舞「絲緞舞展」，邀請雕塑家楊英風設計舞台、作曲家戴洪軒設計音樂，舞展內容挑戰了當年保守的社會風氣，成為創舉。在片中獨家取得當年為了該舞展所錄製的錄音盤帶及幻燈片，經過數位修復後，安排林絲緞回想當年的情景，在竹林中重新詮釋舞步，以舞蹈與自己對話。此外，片中也邀請畫家陳景容繪畫裸女背影，模擬60年前林絲緞擔任人體模特兒的場景，李立劭坦承，憶及年僅20歲的母親，站在美術系師生畫筆前被描繪的心情，時空交錯百感交集。

公視紀實【獨舞者的樂章】導演李立劭。(圖/公視提供)

《獨舞者的樂章》全片製作耗費近兩年的時間，濃縮了林絲緞精彩的人生故事，李立劭笑稱，整部影片的製作時間其實是「一輩子」。從小看著母親跳舞的腳後跟長大，於是高中時拿起攝影機，跟著她到處紀錄活動直到近年，鏡頭中的母親是越來越年邁，李立劭因此更堅定紀錄媽媽完整人生，讓大家看見林絲緞40年在舞蹈教育上的努力與成績，而不只是一位母親而已。

(中時新聞網)