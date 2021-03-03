大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，總統蔡英文於228連假期間，率領府院高層屏東、高雄、台南跑透透，高規格宣傳台灣鳳梨並安撫鳳梨農。國民黨立委鄭正鈐痛批，蔡政府上任5年，光農產品就成立了台農發、台農投、農產品外銷平台3個「國家隊」，如今又要組「鳳梨國家隊」，若大陸接下來又禁更多水果，那不知又要組多少國家隊？

鄭正鈐2日在臉書發文表示，大陸海關總署以檢疫問題為由，禁止台灣鳳梨輸入，蔡政府喊出打造「鳳梨國家隊」。如果鳳梨只是大陸禁止台灣農產品起手式的話，接下來蔡政府還要組多少「國家隊」呢？鄭質疑，蔡政府上任5年，光是農產品就成立了台農發、台農投以及「農產品外銷平台」3個「國家隊」，此次鳳梨事件不但看不到這些「國家隊」的任何功能，反而又要組一支「鳳梨國家隊」。

鄭正鈐指出，蔡政府在2016年就由農委會輔導成立的「台農發」，標榜的就是「農業國家隊」，但這個「國家隊」成立到第三年，累計虧損逾7800萬元，接近資本額2.4億元3分之1，績效慘澹。接著2018年農委會又以國家隊概念，成立資本額1.5億元的台農投；到了2019年，台農發發揮不了功能還賠錢，再加上農委會也管不動，就換個名目再組另一個「國家隊」叫做「農產品外銷平台」。

不僅如此，鄭正鈐抨擊，當初成立這些各式各樣的農產品「國家隊」，就是要推動「新南向政策」、開發其他市場、分散風險。但農委會不但無法有效整合這3支國家隊的功能，台灣生鮮水果近3年每年的平均出口，光是出口到大陸就占了80％，而鳳梨更是高達90%。諷刺的是，連台糖的鳳梨罐頭用的還是泰國鳳梨，不是國產的。鄭直言：「蔡政府的『國家隊』除了淪為大內宣的啦啦隊角色之外，究竟還有甚麼功能？」

(中時新聞網)