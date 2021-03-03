Google地標人人都可評論，先前新竹縣竹北分局竹北派出所因「豬排飯」好吃，被刷滿一排5星的評論。而位於台中市的大雅分局則是被刷滿負評，總評價僅2.7顆星，原因則是「旁邊麵店沒有提供東泉辣椒醬」、「警局太大間」等，讓警方實在是哭笑不得啊！

台中市的大雅警分局Google評論被刷滿負評，總評價僅2.7顆星，原因則是「旁邊麵店沒有提供東泉辣椒醬」。（翻攝Google評論）

透過實際查看台中市大雅分局的Google地標，總評分僅2.7顆星，甚至民眾所留下的評論為，「旁邊麵店沒有提供東泉辣椒醬，負評」、「警察局太大間」、「對面大埔鐵板燒有夠難吃」等等，不僅原因與治安搆不上邊，但全都狠心只給一顆星的評價。

而對於民眾亂搞評論，大雅分局則回應，大家的創意與逗趣讓同仁哭笑不得，覺得留言民眾很可愛，而非警政相關的評論並未對同仁士氣造成影響。

大雅分局屬於新的分局，成立尚未滿一年，去年為因應雅潭地區繁重的警勤業務，遂從豐原分局分割而出。雅潭地區在同仁共同努力之下，治、交安成績有目共睹，如整體刑案發生數不僅下降，破案率更提升近3.15%，整體破案率高達 92.63%；交通方面，整體事故件數相較去年同期也已大大減少近500件，傷亡人數也大幅銳減。治、交安的提升，不少居民表示很有感，而這些居民們的感謝，也大大提升同仁士氣，這才是真正有所影響的。

大雅分局指出，秉持為民眾服務之精神，適時給予、回應民眾所需。因此針對這些評論，並不會多花時間加以著墨，同仁選擇投以更多的精力與熱忱做好治安、交通工作，並透過警民合作，攜手打造溫馨城市，期待能獲得轄區民眾的肯定。

大雅分局也呼籲，網路留言屬網友公開發表評論空間，無權強制予以限制。但為避免真正反映需求的民眾留言被無關評論洗至底層，期望網民應保持理性發言，給予真正有需要的民眾一個表達訴求的乾淨空間。

(中時新聞網)