新冠肺炎專責醫院及醫事人員資格名冊。(指揮中心提供)

首批AZ疫苗只到貨11.7萬劑，到底誰可以先接種疫苗，疫情中心指揮官陳時中表示，今天到貨的11.7萬劑疫苗，初步決定就是要提供11.7萬名會接觸新冠病患的高風險醫護先施打，目前全台新冠專責醫院有211家，會依風險等級施打疫苗，強調不會從桃園地區先開打，而預計最快開打時間，陳時中表示，現在不太敢回答盡快的答案，會盡量努力。

陳時中今天表示，今天到貨的11.7萬劑AZ疫苗，初步決定就是要提供11.7萬人施打，第一優先開放採檢或直接照顧新冠確診或疑似個案的醫護人員施打，非直接照顧新冠確診個案的醫事人員被列為第二順位，第三順位才是非第一線的工作人員。

陳時中表示，第一批疫苗可以建立高風險人員第一道防線，這道防線建立起來對我們防疫工作可以更安全有效的達成防疫目的，像是桃園醫院的群聚感染案子，「若他們當時有打，可能群聚就不會發生了。」

指揮中心提供的全台新冠肺炎專責醫院為211家，第一順位風險醫護有5萬716人，第二順位12萬7677人，第三順位7萬7658人，共25萬6051人。其他醫院、診所醫護人數則為5萬6263人，總計全國醫護有31萬2314人。

而AZ疫苗兩劑要間隔八週，是否就是代表剩下的疫苗八週內會到貨，陳時中表示，「希望啦，因為是間隔至少八週，希望先讓11萬人22天之後有70%的保護力，範圍大是好的」。

AZ疫苗預計最快開打時間，陳時中笑說，不會從桃園地區先開打，現在不太敢回答盡快的答案，會變成最少。我們大概就是盡量努力，相關文件資料越齊全就會越快，這些資料相關檢驗，專家同意都是必要的。

第一波願意施打的醫護有多少人，陳時中表示，造冊只有有資格打的，沒有按照自願，意願在於醫護的選擇，若醫護都不打，將來會在一定時間內先提供高風險者，目前要看施打的情況，會陸續往下開放。

至於未來有疫苗打後，是否就會開放邊境，陳時中表示，至少施打量要到六成，才會思考公衛政策，怎樣配合疫苗施打開放，現在離那個還有點距離。

陳時中也表示，政治人物不會帶頭施打，開始打一定會宣布，沒有問題，套句蘇院長所說，疫苗不足我不搶，沒人敢打我率先，基本上大家都是維持這個態度。

(中時 )