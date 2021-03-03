高雄市政府警察局昨(2)日夜動員全市17個分局出動604名警力，針對轄內八大場所及易犯罪處所進行掃蕩臨檢與路檢，如日前百萬網紅「超艾夾」在酒店前遭傷害之「大帝國酒店」、續攤為傳播妹開打的南台路「刺青店」、七賢路上更名復業的「大世界舞廳」等店家，均是昨晚首波列為掃蕩臨檢目標，本次警方針對店內客人、陪侍小姐及工作人員滴水不漏的個個盤查，警方盤查新作為不再流於形式，凡是陪侍小姐逐一登記盤查，並了解幕後經紀公司，進行強制性的干擾，象徵警察嚴正執法的宣示，好讓業者自我警惕與自律，絕對禁止暴力打架事件再次重演，還給市民一個真正寧靜的夜晚。

高市拚治安，動員17分局604名警力掃蕩八大場所。(高雄市警局提供)

高市拚治安，動員17分局604名警力掃蕩八大場所。(高雄市警局提供)

警方執行全市擴檢查獲績效計有刑案6件8人【妨害自由案、妨害風化案、竊盜案、通緝犯2名、毒品案1件3人（查獲三級毒品K他命27.25公克）】、社維法案1件2人、酒駕案6件6人及違反自主管理1件1人，均依相關規定辦理。

高雄市政府警察局局長黃明昭表示，警察維護治安之意志絕不動搖，打擊犯罪決心不容侵犯，更不能容許店內、店外有暴力情事發生，造成社會治安之亂源，如再發生暴力事件，絕不姑息，徹底向街頭暴力宣戰，全心全力守護高雄市民夜晚的平靜。

(中時新聞網)