大聯盟官網今（3）日報導，大聯盟官方已通知各球團，今年小聯盟3A球季將延後1個月，原定美國時間4月6日開賽，如今將延至5月4日，層級較低的2A、1A球季也差不多同時進行。

小聯盟球季延後開賽其實也是因應疫情需要，去年小聯盟的賽事全部取消，今年預計全面恢復，但小聯盟球隊的移動距離也不近，且大都需要搭乘長途交通工具，不像大聯盟球員有包機可坐，會增加感染風險。

大聯盟官方認為，小聯盟賽季延到5月間開打可配合全面施打疫苗。各球團希望小聯盟球員接種過疫苗後，再前往各隊的春訓基地，不需隔離直接投入球隊訓練。而3A球隊並不想因此造成損失，希望能打完全部的例行賽場次，因此將進行到9月底才落幕。

此外，去年大聯盟為了因應新冠肺炎疫情，曾要求各隊在主場附近設置訓練基地，60人名單內的球員如果未上大聯盟，可待在訓練基地待命，隨時遞補上陣。今年這一措施也將延續，只是還不確定安置多少球員。

小聯盟春訓預定在4月間展開，去年則是停止全部活動，因此今年各球團有較多的選擇，表現好的球員再拉上訓練基地待命。

(中時 )