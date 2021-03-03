台中縣市合併後29區里界遲未調整，各區大小里人數相差懸殊。市議員蔡耀頡等3日在市議會中，建議台中市各里都要進行總檢討，不要只討論西區；如市府同意調整應先知會市議會，不應通過後才告知市議會。市府民政局長吳世瑋說，只要地方有共識，市府都會通過。

台中市議會3日召開程序委員會，由議長張清照主持，會中決定15日起召開10天的臨時會，17日排定專案報告，並審查民政局提公益公園納入公益里一案等。

市議員蔡耀頡說，因臨時會的時間不長，非急迫性建議召開大會時再進行討論；要討論里界調整應29區各里都要討論，不要只討論西區。如市府同意要調整，要先知會市議會讓議員知道，不要等到市府通過才讓通知市議會，這樣對議員是十分不尊重。

市議員林汝洲表示，市府要求地方先協調好，但政府也該協助處理；否則要政府機關幹什麼？何文海認為，台中市有很多大里是否要分里？地方可先進行協調。蕭隆澤說，里是否該一分為二應有一定的機制，1萬6000人及1000人都是一個里，大小里相差十分懸殊。

民政局長吳世瑋強調，台中市公益公園原本是公德里，經地方協調後將劃為公益里是地方的共識；里界如要調整，需要由地方先進行協調，只要各里先取得共識，市府原則上都會通過。

市議會要求市府提出6案專案報告，包括國民黨提萊豬及地方食安自治條例，遭中央宣告無效市府因應之道及中台灣元宵燈會問題；民進黨提台中女麗購成效及個資外洩問題、肉品市場轉型規畫；超黨派提豐洲工業區補償標準問題；無黨則協調特定工廠登記或甲南工業園區推動問題，擇一報告。

(中時 )