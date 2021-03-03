1名網友居住社區的公設魚池，日前遭社區內某幾名住戶私自養了魚，對方主動清理魚池、自費買了資材，便「霸佔」了魚池；他的孩子如同以往要去魚池餵魚時，遭到警衛制止說「怕餵死住戶的魚」，讓他疑惑此舉是否已是侵占；許多網友則說公共空間養魚本就不對，即便住戶要租、使用都要經過區分所有權人的同意與約定行為。

1名網友在臉書社團「買房知識家（Q你的A）」發文表示，他居住的社區有1個大池塘，裏頭有養一些鯉魚，近期有幾位住戶會去打理池塘，甚至自費購買資材過濾水質；昨日他家的孩子如同以往，到警衛室想拿魚飼料餵魚，沒想到遭管理員說「池內的魚已經換成那位住戶的魚，怕餵死或出問題」，因此不讓小孩餵魚，他詢問此是否為侵佔公設？

網友的孩子如同以往要去魚池餵魚時，遭到警衛制止說「怕餵死其他住戶的魚」。（圖／翻攝自臉書社團「買房知識家（Q你的A）」）

網友則回應解答，「既然是他的魚，為何可以養在公共空間？有經過大家同意嗎？」「建議將問題丟給管委會處理，由管委會請他將私人物品帶回到他專有部分去養」、「飼料丟下去，主張飼料是你的，他的魚吃了叫他賠」、「住戶熱心自費清理魚池很好，你們小朋友要餵魚也很好，問題出在管理員的說法」、「租公設是要開住戶大會時通過決議，不是管理委員會可以決定就好」；也有網友認為「人家幫你維持公設很好啊，有什麼好抱怨」、「魚雖然是住戶自己出錢買來養在公設的池塘，但也沒有禁止大家看，好處是你可以看」。

據悉，公寓大廈管理條例第 9條第1、2項規定「各區分所有權人按其共有之應有部分比例，對建築物之共用部分及其基地有使用收益之權。但另有約定者從其約定。」、「住戶對共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方法為之，但另有約定者從其約定」，意即公共區域，像是本例中的魚池，或有其他設置目的或使用方式，需經過區分所有權人同意且約定。

(中時新聞網)