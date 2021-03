美國眾議院三位民主黨議員周二公布一項廣泛的氣候法案,以支持拜登總統遏阻氣候變遷的目標,內容包括在2035年以前完成電網的去碳化(decarbonization)。

該法案由眾議員Frank Pallone、Paul Tonko與Bobby Rush提出,並納入拜登政府的意見,其中包括一項聯邦清淨電力標準,將要求一定比例的零售電力銷售額,必須來自於幾乎不產生碳排放或完全零排放的電力來源。

這項名為《國家未來法之氣候領導與環境行動》(The Climate Leadership and Environmental Action for our Nation's Future Act,簡稱CLEAN)法案,要求清淨電力比例到2030年達到80%,到2035年達到100%。

清淨電力可能來自風力、太陽能與現有的核能發電等來源。發展清淨電力可能為核電帶來提振,目前由於天然氣價格低廉,使核能發電產業處於關停狀態。

該法案亦設定在2050年以前,實現「完全去碳型經濟」的目標。

交通運輸業是最大的碳排放來源,該法案授權從2022到2031財政年度,每年為引進公眾使用之電動車(EV)供應設備的實體撥款1億美元。該法案並要求能源部長制定計畫,以確定需要安裝電動車充電站的地方,並擴大弱勢社區的電動車普及。

在三位眾議院提出後,這項法案還需要先經過相關委員會通過,之後再由眾議院和參議院全院表決通過,最後由拜登總統簽署才能完成立法。不過,該法案不包括部分共和黨與企業支持的碳稅(carbon tax)機制。

眾議員Frank Pallone表示,尚未準備為碳價、即所謂的碳稅進行表決。他表示,從環境正義的角度來看,制定碳價是有問題的,只要產業向在其他地方減排的實體購買許可,就可以繼續污染環境。

包括產煤重鎮西維吉尼亞州的David McKinley在內,三名共和黨眾議員則表示,該法案的規範將提高能源價格,並導致美國更加依賴中國的關鍵性礦產。他們希望政策要「掌握美國豐富資源的所有優勢,包括煤炭、水力發電、核能技術與乾淨的天然氣」。

有鑑於在參議院民主黨僅掌握一席的多數優勢,Pallone建議參院可以試著採用預算調解程序(budget reconciliation)通過該法案。該程序使100席位的參議院僅需要51票的「簡單多數」就能讓法案過關,而不需要60票的「絕對多數」通過門檻。

(時報資訊)