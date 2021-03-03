根據TrendForce表示，隨著智慧型手機品牌廠積極下單支撐，2020年第四季NAND Flash總營收僅小跌2.9%。預計今年第一季合約價繼續下跌，第一季營收將呈現衰退走勢。但隨著市場議價態度已逐漸轉為正向，預計第二季後迅速恢復增長態勢。

2020年第四季，NAND Flash產業營收為141億美元，季減2.9%，其中位元出貨量成長近9%，大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。整體市況因server與data center端自第三季起持續去化庫存，使採購力道疲弱，進而導致市場合約價持續下跌。然而，受惠於OPPO、Vivo與小米（Xiaomi）積極備貨，減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊；筆電市場持續由Chromebook帶動表現強勁，然該產品所需容量較低，對NAND Flash位元消耗挹注有限。

展望2021年第一季，TrendForce表示，供給端由於三星（Samsung）、長江存儲（YMTC）積極擴產，以及各供應商均轉進更高層數等影響，位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續，但仍因傳統淡季而訂單略有下修。此外，server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位，但尚未恢復採購動能，議價時供應商仍預期市場供過於求將擴大，使合約價繼續下跌，第一季營收將呈現衰退走勢。

整體而言，TrendForce認為，受到PC OEM第一季後積極加單支持，已使供需差距較原先預期縮減，加上市場預期第二季起data center需求將會回溫，市場議價態度已逐漸轉為正向，跌幅也較原先預期開始收斂，預計第二季後迅速恢復增長態勢。

(時報資訊)