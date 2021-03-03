民進黨立委林淑芬因萊豬表決跑票，被民進黨團停權3年，將影響新會期委員會分配，對於可能被分配到不熟悉的司法法制委員會，林淑芬今表示，民進黨剝奪了自己長期關注領域的專業。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書暗酸，他過去兩年因擔任黨團幹部，被強制分配到司法委員會，內容也不是他的強項，但不認為是被懲罰。

面對被黨團停權，因而無法參與黨團分配委員會，林淑芬說，「這也不是第一次了，上一屆也發生過」，每個立委都有自己的專業，既然人民把監督政府的責任託付給立委，那立委就有責任專業問政。而民進黨剝奪了自己對擅長、關注領域的專業，若真的被安排到不熟悉的司法法制委員會，也不是好事。

鄭運鵬則透過臉書表示，過去三年，他有二年因為擔任黨團幹事長和書記長服務黨團，而被強制分配到司法委員會，雖然司法委員會的內容也不是他的強項，但他不認為是因為服務黨團而不能選擇委員會，是被懲罰，也不認為這樣的安排是人民被懲罰，而去追求進入自己喜歡的委員會。

鄭運鵬說，委員會上還有朝野協商，也還有院會，即便不是該委員會的立委，也可以去其他委員會發言，只是時間比較晚而已。

(中時 )