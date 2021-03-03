由於有五大利基支撐，據統計，前2月各類境內外基金中，五大類股票基金平均漲幅逾一成或近一成。

安聯投信表示，目前支撐市場五大利基分別是疫苗接種進度加快讓疫情逐漸受控、全球主要政府仍維持貨幣寬鬆和積極財政政策、全球主要股市去年第四季季報普遍優於預期、電動車、5G等科技發展大幅提升半導體需求、各國為達節能減碳目標，積極獎勵發展清潔能源產業。

依理柏資訊顯示截至2月25日為止，平均漲幅表現以能源股票基金的20.31％最佳，其次是台灣股票平均漲幅均逾13.5％，再來是原物料股票基金的12.15％、大中華基金的10.65％，美國中小型股績效也近10％。

即使資訊科技股基金平均績效今年才5~6％，但法人依然看好其後市，因為該族群仍是疫情、宅經濟下的主要受惠族群。安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，從市場走向可以看出，今年以來市場走的是成長與循環類股雙主軸的調。2021年成長股與景氣循環股皆有投資機會，持續看好成長的區塊，如AI、5G、電子商務、乾淨能源以及健康照護等。

另外，亞太股票也是法人看好標的之一，安本標準投信表示，看好亞太股票的原因，就短期來看，主要是因疫情控制得宜，經濟復甦明顯，企業獲利前景明確，另外，評價相較全球偏低，資金外溢吸引熱錢流入；就長期來看，因結構性的人口紅利、科技發展趨勢不變等都會讓亞太相關類股和族群有上漲潛力。

對於後疫情資產布局，富蘭克林證券投顧建議，較看好受惠政策刺激、數位轉型和復甦的充沛動能，美國、新興市場國家是帶動市場的雙頭引擎，因此，看好美國和新興市場國家的相關個股。就產業來說，科技、生技雙產業的中長線成長趨勢不變，但布局可更多元，並將亞洲科技標的納入視野，短線若有修正，都有助市場過熱情型降溫，也是投資人擇優建立部位的好時機。

(工商 )