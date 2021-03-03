瞄準交通轉運人流，知名貝果品牌好丘3日宣布，即日起正式進駐GlobalMall環球購物中心「南港車站店」，打造滿足都市通勤生活的外帶店型。好丘表示，環球南港車站店位於台鐵、高鐵、捷運雙線四鐵共構的絕佳位置，好丘更是捷運站出口第一間的超顯眼櫃點，除了手工貝果外，也導入「現場手作司康」、「在地品牌零食」等商品。

好丘表示，該品牌是以「好的人事物聚集成丘」為品牌理念，每年銷售超過200萬顆貝果，堆疊起來相當於200座台北101高度，主打堅持全口味使用台灣在地食材、減油低糖少添加與自家師傅手工製作，再透過長時間低溫發酵再水煮烘烤，造就每一顆都以「外Q內軟」口感聞名海內外的手工貝果。

在口味方面，好丘每日供應近20款口味，除了有將在地物產拌入麵團的桑椹、茶香口味，還有芋頭鹹蛋黃、地瓜乳酪及草莓奶香等，到近期推出與地方青年團隊合作的奶韻烏龍及焦糖豆奶，無論甜、鹹、葷、素都有，滿足不同消費者。

好丘表示，台北「東區門戶計畫」的發展重點「南港」，不只上下班通勤、周遭居民生活採買，更有假日旅客轉乘出遊的多樣化需求，好丘南港環球店除了品牌招牌的手工貝果外，也將在此門市提供「現場手作司康」、「健康均衡飲品」及「在地品牌零食」及「綠色環保商品」，並因應歡慶開幕特規劃首三週（即日起至3/21）好丘會員即享買五再送一的獨家優惠。

(工商 )