英國辱華、仇視亞裔的犯罪事件大增，一名旅居英國的大陸籍大學講師2月底在路上慢跑時，竟莫名奇妙遭到4名白人年輕男子辱罵「中國病毒滾蛋」，還被爆打到滿臉是血。

We strongly condemn the horrifying racist attack on Dr Peng Wang in Woolston, Southampton.



He told the press: "They were saying things like Chinese virus, get out of the country and dirty words".https://t.co/tps71FwhLI #covid19 #coronaracism — Tell MAMA UK (@TellMamaUK) February 27, 2021

香港《南華早報》報導，旅居英國多年、在英國南安普敦大學（University of Southampton）教授財務管理的大陸籍講師王鵬（Peng Wang，音譯），2月23日在住家附近慢跑時，竟在光天化日之下莫名其妙遭4名年紀介於20至25歲的白人男子辱罵、攻擊，37歲的王鵬說，駕車行駛在另一道車道上的男子們突然對著他大吼，「中國病毒，滾出這個國家」，還罵了髒話，王鵬也不甘示弱回嗆，沒想到男子們掉頭回來毆打他，把他打到猛流鼻血，臉上、手上都是瘀青。

Dr Peng Wang was jogging in broad daylight in #Southampton when four men shouted racial abuse from a car.



Then they got out and assaulted him, repeatedly punching and kicking him to the ground.



Now he might leave the city.



Full Story: https://t.co/Zgb5OORFbE pic.twitter.com/7tmF4LWdnb — ITV News Meridian (@itvmeridian) February 26, 2021

路人見狀後為他叫了救護車，警方後續逮捕了一名21歲嫌疑人，不過隨後又將他釋放，全案仍在調查當中。

這起事件加深英國當地華人社區有關新冠疫情引發的種族仇恨犯罪的恐懼。2020年3月，新冠疫情初蔓延英國時，就讀於倫敦大學學院（UCL）的新加坡留學生強納森（Jonathan Mok）也在倫敦繁忙的牛津街（Oxford Street）被罵「病毒」、挨揍。

報導指出，2020年英國當地針對東亞面孔的種族犯罪事件大增，上半年就至少有457起針對華人。

王鵬說在英國脫歐、新冠疫情開始之後，英國的種族仇視狀況愈來愈嚴重，因為人們的容忍度愈來愈低，也愈來愈易怒。來自天津的王鵬在芬蘭取得博士學位後，於2014年搬到南安普敦，他說當時就算在晚上出來慢跑，也不用擔心人身安全。

英國當地有著新加坡及印尼血統的華裔律師Jackson Ng表示，川普政府創造的中國病毒一詞、以及和北京之間的緊張關係連帶影響英國，在這個全球化的世界，美國發生的事也會影響其他地方，他說自己也經常被歧視，網友指控他為北京政府工作，「人們根本無法分辨，他們錯誤連結華人就代表中國政府。」

他說英國一直以來都有種族歧視的問題，不過過去1年多來情況加劇，除了特定政府的言辭外，英國百姓的挫折感也愈來愈重，因為他們失業、小孩不能上學，各種因素交織、加乘。

(中時新聞網)