這批AZ疫苗一共有11.7萬劑，是由大韓航空以客機貨艙載貨的方式運抵桃園機場，疫苗裝運在飛機前腹艙第1個位置的專用冷鏈貨櫃，該盤櫃運出貨艙後，海關及疾管署官員在機坪檢視相關書面表單後，隨即由地勤人員將盤櫃拖往華儲公司冷凍倉暫存。（讀者提供）

11.7萬劑AZ疫苗已順利抵達大園區裕利物流中心。（姜霏攝）

首批到貨的11.7萬劑AZ疫苗3日準時來台，中央表示這批疫苗不是來自COVAX，是我國直接洽購的1000萬劑中的一部份，將針對第一線的11萬多名醫事人員開始施打。在專業人員清點、裝箱後，下午2時10分準時送到大園區的裕利物流中心，該物流中心人員表示確定送達，但不便多做回應。

衛福部長陳時中提到，首批疫苗上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場，完成通關程序後，目前已運送至指定冷儲物流中心，該疫苗為多劑型包裝，每瓶共10人份，可存放在攝氏2到8度的環境，每人需接種兩劑，兩劑須間隔至少8周以上。另也提到AZ疫苗先開放採檢、直接照顧新冠確診或疑似個案的人員施打，非直接照顧新冠確診個案的醫事人員被列為第二順位，第三順位才是非第一線的工作人員。

裕利大園物流中心外集結了媒體、大園分局警員、航警局警員等人，該物流中心表示，3日抵達桃園機場的11.7萬劑AZ疫苗於下午2時10分已確實送達裕利，但其他細節不便多做回應，一切由指揮中心的回應為主。

(中時 )