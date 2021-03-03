南韓JYP娛樂旗下天團「TWICE」台籍成員子瑜，憑藉全天然仙女外型與精湛舞蹈實力，在韓國、台灣及大陸走紅，擁有廣大粉絲，而她也不時透過官方社群帳號，跟粉絲分享生活點滴，日前她又開直播，不但自曝私下飲食喜好，還驚喜開口清唱田馥甄代表作〈小幸運〉，歌聲讓眾粉絲為之驚艷，直呼進步好多！

今年因為疫情關係，子瑜沒辦法回到台灣家鄉過年，所幸網路科技相當發達，日前她在除夕夜那天開直播，不但有廣大粉絲陪伴，途中周媽媽還打電話給她，她在鏡頭前接了電話回應：「馬麻我在直播，等一下打給妳～」，大方公開了母女私下互動的模樣，讓粉絲直呼賺到。

而隔了幾天，子瑜在2月最後一天又上線開播跟粉絲聊天，一開始就開心跟大家分享自己新買的帽子，還放送「截圖時間」，對著鏡頭擺出各種可愛放電的模樣，之後又自爆是「香菜控」，還用中文回覆留言，表示很喜歡台灣的泡麵，會請媽媽寄很多到韓國給她，且特別喜歡台灣的乾麵。

子瑜不但聊了很多關於自己的私下習慣，甚至開放觀眾「點菜」，有粉絲希望她唱歌，在團內以跳舞較為突出的她，也勇於接受挑戰，唱了多首韓文歌之後，突然說「這首歌應該也很多人聽過」，接著清唱了田馥甄的〈小幸運〉，毫無伴奏卻意外好聽，讓粉絲驚艷不已，大讚「子瑜唱歌進步不少」、「很多人低估她的唱歌實力了」。

(中時新聞網)