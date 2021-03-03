桃首批逾58萬劑流感疫苗已全數施打完，疾管署年初另增購FLUBLOK四價流感疫苗，其中3萬3500劑分配給桃園，目前仍有逾3萬劑，衛生局長王文彥強調流感和新冠肺炎症狀相似，有助臨床判斷，目前已擴大全民接種，將和大專院校和各大工廠合作啟動入校、入廠施打。

王文彥3日在防疫會議中表示，流感疫苗去年10月開打後供不應求，行政院在爆發搶打潮時添購另一批FLUBLOK四價流感疫苗，桃園分配到3萬3500劑，他提到1月30日起已擴大至全民接種，首批58萬2000劑當時僅剩約3000劑，目前已全打完，FLUBLOK也已打了3000多劑，尚有約3萬劑可供施打。

王文彥不諱言桃園施打流感的比例在六都敬陪末座，除衛生所加強外，也與大專院校合作入校施打，另外職場如日月光、美光和中油等大公司行號，也會入廠施打，現階段不分年齡層都可施打，提供6個月以上尚未接種的民眾施打至疫苗用罄止，歡迎各行各業來接洽。

王文彥提到，因流感與新冠肺炎感染症狀相似，接種流感疫苗除了可以減少罹患流感、降低流感重症發生機率，降低就醫風險，也能幫助醫師在臨床評估及診查時，可以更快做出鑑別診斷，民眾可攜帶身份證及健保卡，就近前往桃園市13區衛生所或276家合約醫療院所接種。

王文彥也提醒，諾羅病毒近日非常盛行，屬於病毒性腸胃炎，好發於冬季至春季，小孩到成人都有可能染病，且傳染力很高，但酒精消毒效果不彰，預防方法是用肥皂勤洗手，食物也要煮熟、雞蛋避免吃半生，環境則要以高濃度的稀釋漂白水消毒，一般環境採漂白水1cc加清水50cc，嘔吐物或排泄物汙染處則以漂白水1cc加清水10cc清洗擦拭，待靜置30分鐘後再使用清水擦拭即可。

(中時 )