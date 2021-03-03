2022地方首長選舉，各政黨似乎已展開布局。台北市長、民眾黨主席柯文哲近來動作頻頻，更選在228再度騎單車挑戰一日北高。不過，根據輿情資料庫監測，此次一日北高挑戰效果似乎不如預期，且柯文哲一人聲量就高出全黨3倍；而這也顯示「一人政黨」仍是民眾黨最大問題，被指名為接班人的副市長黃珊珊，也難突破困境。

TPOC台灣議題研究中心2日透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，結果顯示，近60天中，以柯文哲和民眾黨為關鍵字，所創造的聲量勉強能與國、民兩黨抗衡，聲量比例約1:2，但若比較三黨聲量，民眾黨僅6%。

數據顯示，民眾黨平均聲量約為1400，僅2月初爆發寄生國會爭議，當日才有破萬聲量。雖民眾黨加上柯文哲聲量，可與藍綠一搏，但輿情焦點難從柯文哲身上轉移。

至於台北市副市長黃珊珊，Quickseek快析輿情分析台北市近60天熱門議題，柯文哲占了95%以上聲量，黃珊珊卻不到5%，只在房價議題、社子島開發案上聲量較高。

台北市熱門議題，柯文哲、黃珊珊聲量占比。（圖／摘自TPOC台灣議題研究中心網頁）

TPOC台灣議題研究中心指出，黃珊珊目前在市政議題上仍難獲得關注，尤其一日北高挑戰，就被解讀是為柯文哲個人造勢，黃珊珊的聲量在此話題上甚至不到1%。若在柯文哲依舊是話題焦點的情況下，黃珊珊要博取聲量實屬困難。

此外，柯文哲因出席國民黨論壇，遭解讀是藍白合作起手式，另一方面又傳出北市府有意籌組綠色連線，撕掉「小藍」標籤。對此，TPOC台灣議題研究中心提到，路線問題並非民眾黨的當務之急，而是要想辦法解決一人政黨的狀況，數據指出，過去2個月柯文哲正聲量占7%、負聲量占23%，對手只要打柯一人，就會

全黨落馬，讓民眾黨負聲量跟著上升，因此民眾黨想要進攻2022，還有很多問題要解決。

(中時新聞網)