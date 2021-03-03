首批牛津（AZ）疫苗3日上午抵台，後續施打時程也引起熱議，日前台北市長柯文哲曾透露，已超前部署規畫好北市的施打方針，依中央規定，未來第一波施打的對象將會是醫護人員，而又規畫分為4個梯次，第1梯次將會由聯合醫院、台大、馬偕等16家醫院率先施打。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，根據規畫醫護人員又分為A、B、C和D類，將依序分梯施打，A類為設置專責病房、負壓隔離病房且過去有收置確診者的醫院，將在第1梯次施打。

余燦華說，B類為設置專責病房、負壓隔離病房，但過去未收置確診案例的醫院，將安排在第2梯次施打；至於C類為未有設置相關設施醫院，則在第3梯次施打；D類則為一般診所，則在第4梯次施打。

余燦華補充說，每類醫護人員又分為「直接照顧者」、「非直接照顧者」和「非照顧者」3類來施打，維持醫療能量。

據了解，目前北市共有16家醫院被列在第1梯，分別是聯合醫院、台大醫院、台大附設兒童醫院、馬偕醫院、馬偕兒童醫院、三總松山分院、長庚醫院、台安醫院、國泰醫院、西園醫院、北醫、萬芳醫院、新光醫院、台北榮總、振興醫院、三總民眾診療處。

醫護人員施打結束後，接著輪到中央、地方政府防疫人員，目前北市府已造冊，屆時將有30個局處、100多人，會安排在第2波施打疫苗，這些局處都跟防疫工作有關。

(中時 )