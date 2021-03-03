苗栗監理站3日中午會同警方在頭份市中正一路執行娃娃車安全稽查。（謝明俊攝）

苗栗監理站3日中午在頭份市中正一路執行娃娃車安全稽查。（謝明俊攝）

苗栗監理站副站長邱垂章說明稽查娃娃車安全結果。

苗栗監理站3日中午在頭份市僑善國小附近稽查娃娃車安全。

苗栗縣各國小已經開學，低年級及幼兒園學童課後安親班及才藝班娃娃車接送安全，向來是所有家長關心議題。3日中午，苗栗監理站會同苗栗縣警局交通隊，選在頭份市僑善國小附近，執行娃娃車安全稽查，共攔檢4部娃娃車，其中有2部出現未繫安全帶及違規改裝座位等情事，由警方當場製單告發。

苗栗縣各國小開學已2周，包括低年級學童及幼兒班小朋友，因只上半天課，校方在安排小朋友中午在校用完營養午餐後就放學，剩餘時間，都需交由安親班或是才藝班接手照顧，各安親班都有安排娃娃車或是接送車負責接送，因此，苗栗監理站在每學期開學後，都將接送車安全列為稽查重點。

由於部分安親班業者為了省卻人力，往往會違規增裝車內座位數，以備容納更多小朋友，因此，超載及違規改裝座位就成了監理稽查的重點項目之一，其它如行照登載項目不符，甚至是車輛輪胎等安全查核，都是監理站監管娃娃車安全的重點之一。

3日中午，苗栗監理站副站長邱垂章親自率領多位稽查人員，會同苗栗縣警局交通隊、縣府教育處業管承辦人員，選定頭份市僑善國小周邊展開攔檢稽查，稽查人員除了在中正一路設置攔檢點外，為了防範娃娃車躲避稽查，別在國小後校門另埋伏一個攔檢組，專門攔查變換路線娃娃車。

稽查結果，共攔檢4部娃娃車，其中發現1部娃娃車司機讓學童坐在副駕駛座，未繫上安全帶，得罰款3至6千元。另1部娃娃車違規在後方加裝一排座位，罰款2400至9000元。違規事項當場由員警製單告發，另違規加裝座位娃娃車，還須前往監理站驗車。

(中時 )