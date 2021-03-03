桃園市環保局「撕小廣告換好禮」的活動已邁入第七年，從市民的手中已撕除約1730萬張違規廣告單，兌換超過429萬元禮券及市民卡（桃樂卡）加值金，獲民眾熱烈迴響。環保局表示，拒絕違規小廣告除了現有人力更結合民間力量，光是去年桃園市民約撕除23156公斤（約231萬張）的違規廣告單，已兌換約17萬元的禮券與41萬元的市民卡加值金，也發放了11551張抽獎券，環保局長呂理德3月3日公開抽獎，抽出3部價值3萬多元的65吋液晶電視等大獎，做環保也能有「獎」不完的好禮。

環保局自2015年8月推出「撕小廣告換好禮活動」至今，只要民眾撕滿2公斤的小廣告（大約為200張A4廣告紙），就可兌換50元超商禮券與抽獎券1張；自2017年9月起，撕違規小廣告的獎勵金也加值市民卡內；由於市民卡具悠遊卡的功能，讓市民在維護市容的同時享有好康又多元便利。活動推出以來桃園市民參與相當踴躍，改變皆能成為環保推手，只要一個小動作，就能讓桃園的市容環境更美好。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，每日約有150名人力執行違規廣告物稽查處分與撕除的勤務；桃園市升格後，雨後春筍般的建案，違規小廣告隨之急速遽增，市容觀瞻首當其衝遭到破壞；無良業者張貼違規廣告，多半選在夜間或清晨清潔隊尚未執勤前，讓清潔隊員往往拆不勝拆，與民間結合後有了突破性的改變，去年桃園市清潔稽查大隊自行清除違規廣告物共約152萬件，其中依電信法停話7260件，依廢棄物清理法告發1024件，罰款數約356萬元。至於民眾撕除違規廣告物則多達231萬件，約為清潔隊員的1.5倍，無庸置疑是市容維護的最大幕後推手。

環保局長呂理德表示，鼓勵大家作伙撕除違規小廣告，抵制撥打上面的電話，讓非法圖利業者徒勞無功，違規小廣告單成為廢紙。環保局已提供公設廣告欄及公有路燈桿等合法宣傳管道，請業者善用市政府的公設廣告欄，或於路燈桿申請懸掛羅馬旗幟，同樣達到宣傳效果。同時呼籲民眾應慎選打工的類別，切勿從事違規廣告單張貼，既破壞市容，還會收到最高6000元的罰單，勿以身試法因小失大。拒絕違規小廣告從你我開始，大手拉小手共創桃園乾淨桃花源。

(中時 )