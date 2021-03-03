胡瓜（左）、阿翔開心迎接999集。（民視提供）

胡瓜、阿翔3日主持民視《綜藝大集合》迎來接999集，新的一年將迎來20年里程碑，胡瓜表示：「節目最早原型是《壽星大發》，那時有楊思敏、許傑輝，最開始是棚內，後來走外景，許傑輝第一個下車，接著浩子、董哥（董至成），然後是謝忻，只剩我跟阿翔相依為命。」他為節目舊傷不斷，不僅腰傷、腿傷，手還燙傷起水泡，只能頻赴土城找老醫生喬筋骨。

問及是否期待下個30年，胡瓜坦言體力有極限，自己一直有跟電視台討論培養下一代，「浩角翔起、王仁甫、孫協志都可以啊，我現在就是做能做的，不能做就收山，應該是這幾年的事情，休假也是一種學問，像我年假放這二十幾天，就運動、吃飯、陪家人，也去伊甸基金會，他們今年要招6000名志工，現在還缺4000名」。他提及這一路走來最難的部分，「每集探討下集要做什麼，有時候都在高鐵討論，甚至到公司開會，現在已可完全託付給製作單位，變成我們大家培養默契，像籃籃、賴慧如都跟我們相處得像是一家人」。

小禎近日頻開新節目，胡瓜被問到有無意願找女兒當接班人，他笑說：「我沒管過小禎，其實她不用接棒，事情多到爆炸，她有那塊我沒有，比如網路世界，她忙得比我忙，有些我還不會做呢。」並嘆現在位置就是這些，未來只會更少不會更多。《綜藝大集合》2月28日剛創好收視4.83，今迎來999集，不僅打造專屬主題曲，還請藍波老師打造動感舞蹈，並特別加碼邀郭忠祐、童韋傑與余思達塗金變身「三尊動感金人」，相當熱鬧。

(中時 )