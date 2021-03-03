COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）今天表示將加快全球疫苗供應，5月底前將配送2億3700萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗至142個國家。

路透社報導，COVAX發布聲明說，疫苗配送將劃分成兩批不同的時段，每個時段均為期2個月，第一批是在2月至3月間，第2批是4月至5月間，由阿斯特捷利康和印度血清研究所（Serum Institute）負責生產。

由世界衛生組織（WHO）與全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）主導的COVAX計畫，目的在提供疫苗給中低收入國家，並於上週展開配送作業，將首批疫苗運抵非洲國家迦納和象牙海岸。

GAVI執行長柏克利（Seth Berkley）在記者會上說：「我們執行的這項疫苗計畫的規模和複雜度，都堪稱史上之最。這一點再三強調都不為過。」

柏克利說：「我們才剛起步，但會看到愈來愈多國家，包括世界各地所有收入水平的國家，在未來幾週、幾個月內拿到疫苗。」

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）盛讚COVAX為「前所未見的合作計畫」。他表示，安哥拉、柬埔寨、剛果民主共和國與奈及利亞同樣可預計於今天收到疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100303

(中央社)