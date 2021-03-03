愛情的保鮮期是可以無限延長的，重點就在你想不想要讓這段感情可以無限發展下去！每個人心中都有一份內心最想要滿足的感情，當真愛出現的時候，對方一個眼神就可以很輕易讓人心花朵朵開，搜狐網命理專欄就指出，摩羯座、雙子座及天蠍座在未來7天內桃花將絡繹不絕到來，會遇見妙不可言的緣分。

▍摩羯座

在感情裡，摩羯座有著很強的控制欲，雖然在感情上花費的時間比較短，但是最專情。未來7天裡，桃花接二連三的來到身邊，就像是心中有著一束光的照耀，愛情運熠熠發光，緣分妙不可言，將會遇見真愛的出現。

▍雙子座

在感情裡，雙子座熱愛強烈的新鮮感，會不斷的追求各種變化，找尋一段新鮮的感情，而未來7天裡，就像故人重逢一樣，愛情就會落在雙子座心上，愛情即將閃亮登場，會遇見有緣之人，發展一段炙熱的感情。

▍天蠍座

在感情裡的天蠍座很深情，會對一段感情負責，維持著從一而終的關係，而未來7天裡，天蠍座的桃花運會出現正緣，就像突然有了情愫，生活中會充滿愛情的滋潤，非常順利的牽手愛情。

(中時新聞網)