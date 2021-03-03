蘋果與特斯拉股價下跌拖累，周二美股收黑，台股早盤相對勇猛，在電子大咖大立光(3008)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等領軍下，指數站回萬六關卡，惟晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)一度下探金牛年開春新低，打擊多方士氣，指數於萬六附近展開攻防，資金轉入鋼鐵、塑化等原物料族及金融股點火，午盤過後由聯發科(2454)和台積電(2330)等電子股發動攻勢，帶領指數越飛越高，終場加權指數收在今日最高點 16211.73點、大漲264.85點，重新站回五日線及萬六大關，成交值為3022.3億元。今日外資(不含外資自營商)買超141.0742億元，投信買超3.6964億元，自營商買超60.3033億元，三大法人買超205.07億元。

晶圓雙雄早盤上演600、50元保衛戰，一度同創牛年開市以來新低，台積電(2330)自金牛年開紅盤當日收盤奔抵663元波段高點後頻遭外資提款，盤初一度下探601元，午盤過後轉守為攻收在最高點622元，聯電(2303)則無力回天收黑1.5%。其餘電子大咖同扮台股護衛隊，包括股王大立光(3008)重返3400元及五日線，鴻海(2317)獲買盤敲進大漲3%，聯發科(2454)亦彈升3%收復月線並站穩900關。面板雙虎今日強勢表態，友達(2409)昨獲外資買超4.4萬張點火下，重新站回19元及五日線，群創(3481)開高震盪收在17元整數關卡。富采投控(3714)因Mini LED下季放量歡唱高調，帶動LED族群鼎元(2426)、億光(2393)、佰鴻(3031)同步放閃。

傳產股由原物料族群發動攻勢，包括塑化、鋼鐵、造紙等群起攻之。塑化股受國際原油價格反彈帶動塑化報價喊漲，台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)集體上漲扮領頭羊，帶動二線族群中石化(1314)、台達化(1309)、台聚(1304)、亞聚(1308)等齊步上攻。造紙股一片欣欣向榮，榮成(1909)、永豐餘(1907)、正隆(1904)、華紙(1905)等紅光滿面。鋼鐵股受惠鋼價漲勢看到Q2，吸引資金湧入，中鋼(2002)、中鴻(2014)、東和鋼鐵(2006)、豐興(2015)、大成鋼(2027)、中鋼構(2013)等人氣強強滾。玻陶股由中釉(1809)放量衝漲停領軍，台玻(1802)跟進大漲半根停板，帶動類股火力全開，稱霸上市類股漲幅之冠。

台股不畏美股回跌，今日開高後呈現震盪走勢，盤中傳來AZ牛津新冠疫苗已悄然抵台利多消息，在電子股回神下展開強攻，傳產及金融股扮演助攻要角，帶領指數一路向上攀揚，重返五日線及萬六關卡。5日RSI為54.06，10日RSI為56.15，9日K值為42.92，9日D值為55.90，20日乖離率為1.62。美股月線有撐、台股成交量萎縮被專家視為好現象，隨經濟復甦，中長線仍看好台股。籌碼面方面，外資在連兩日賣超台股達千億元後，今日認錯回補翻多買超141億元，在資金面、基本面無虞下，台股未有反轉疑慮，後市仍可期。

分析師表示，台股未來仍要看美股、匯率以及法人動向。目前看起來，上半年營收與獲利成長股，仍將是盤勢發展主軸，加上原物料缺貨、電子零組件供需失衡等因素挹注，使台股輪動向上格局仍可期，後市不必過分看淡。目前全球疫苗施打，景氣持續復甦，美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，台股下檔月線支撐不弱，惟考量上檔套牢賣壓沉重，指數空間有限，預估落在15800-16500點震盪，選股不選市，逢低擇優操作，可留意半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件及第一季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)