零接觸帶動NB需求暢旺，群光電能(6412)2020年稅後盈餘為21.37億元，年成長24.2%，創下歷年新高，每股盈餘為5.52元，公司董事會決議每股配息4元，亦是歷年新高，在NB、伺服器、智慧家庭等產品訂單穩定下，群電總經理曾國華表示，今年業績會比去年好。

群電今天舉行線上法人說明會，公佈2020年財報，NB市場需求暢旺，且公司積極衝刺高價值產品市佔率奏效，群電2020年合併營業收入達348.63億元，年增1.3%，創下歷年新高，營業毛利為64.19億元，年增13.9%，營業淨利則年增28.4%，達28.26億元。稅後盈餘為21.37億元，年增24.2%，創下歷年新高，每股盈餘為5.52元，年增22.4%。

群電表示，2020年在零接觸經濟帶動下，全球NB出貨量大幅成長20%，公司亦從中受惠，且公司積極衝刺高值產品市占，Type-C及電競筆電電源營收年增率均超越40%以上，加上產品組合優化及營運效率提升，帶動公司合併營收、毛利、營業淨利、稅後盈餘、每股盈餘、毛利率、營業淨利率、淨利率及股東權益報酬率等9項重要財務指標均創下歷史新高，全年每股盈餘超越5元，股東權益報酬率高達24%，亦是歷年新高。

群電董事會亦決議每股配發現金股息4元，股息發放率達72%，每股配發金額亦創歷年新高，以3月3日收盤價79元計算，現金殖利率約5.06%。

曾國華表示，今年訂單沒有問題，公司深耕已久的高瓦數或高價值產品，包括：電競筆電、Type-C筆電電源、伺服器電源、智慧家庭電源以及智慧建築產品，5大產品線都有機會雙位數成長；未來公司將善用兩新廠動能，積極拓展新客戶及創新應用，在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創新高。

(時報資訊)