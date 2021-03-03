首批AZ疫苗今（3）日上午終於運送抵台，大家也闗切我向BNT採購疫苗的進度。從東洋代理胎死腹中，到BNT藥廠出現轉圜，主動釋出願意銷售疫苗，我方重燃希望，也認為洽談成功機率高。但日前送出的合約卻被已讀不回，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日證實，希望能承接原先談妥的合約仍沒辦法談成，洽談形同暫時觸礁。

我國採購BNT疫苗一波三折，最近期發展是此前外媒路透向BNT詢問，BNT回覆願意銷售我國疫苗，因此我方將擬好的合約簽署送出，但指揮中心莊人祥昨日透露，對方已讀不回，沒有進一步回應。

不過，今日媒體問到BNT疫苗目前談判進度，陳時中說，我們是把擬好的合約簽署送回去，但對方還沒把相關的簽署文件送回來，合約沒有成立所以就沒有訂金問題，目前仍持續性的希望BNT能盡快將合約簽字來完成。

陳時中說，這兩天有與BNT確認，但對方有自己的考量，我方則希望能承接原先談妥的合約，因此目前仍沒辦法談成。至於BNT所承受的壓力是否來自上海復星？陳時中說：「這我不知道，實在是很難去幫人家回答這個問題。」

(中時新聞網)