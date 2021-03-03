36歲白家綺和小5歲老公吳東諺婚後育有1子「小斗宅（小肚臍）」，目前肚裡懷有第4胎「小朵拉」，加上前段婚姻所生2女兒，一家人生活幸福美滿。即將臨盆之際，她前往民視攝影棚，探班正在拍攝新八點檔《黃金歲月》的姊姊葉家妤，尤其聽到姊姊要拍淋雨戲，剛好低溫又下雨，也特地準備熱的娘家滴雞精幫姊姊補身體。

白家綺笑說，當初姊姊去生小孩時，她剛好在努力拍戲的階段，這一次姊姊回歸八點檔拍戲，她準備要去生產，笑說自己跟姊姊很像「接力賽跑」，但非常替姊姊開心。《黃金歲月》劇中葉家妤飾演王彩樺、王中平的女兒，白家綺也很高興姊姊能接演到如此適合她的角色。

白家綺和葉家妤每週都會在教會碰面，但在攝影棚遇到，心情仍格外興奮，姐妹倆也在梳化室話家常，彼此加油打氣，姊妹好感情羨煞旁人。葉家妤說，看到妹妹來的那一刻特別感動，讓她補充好體力去拍戲，此外妹妹得知道的角色後，還整理出很多漂亮的飾品跟鞋子給她，讓她笑說「省了超多治裝費」。

白家綺和葉家妤姐妹倆感情好。（民視提供）

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