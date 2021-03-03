中科管理局長許茂新表示，中部科學園區2020年逆勢上揚，兩位數成長，創下9359.79億元的營業額，較2019年增加1387.47億元，漲幅17.4％。（盧金足攝）

中科就業人數達51827人，創歷年新高，中科邁向兆元產業園區。（盧金足攝）

不受全球新冠肺炎疫情衝擊，中部科學園區2020年產能與業績逆勢上揚，呈兩位數成長，創下9359.79億元的營業額，較2019年增加1387.47億元，漲幅17.4％，成長兩位數，廠商受惠於遠距商機、5G及高效能運算等應用需求強勁，晶圓代工7奈米等產品出貨暢旺，就業人數達51827人，創歷年新高，展望2021中科邁向兆元產業園區。

中科管理局長許茂新指出，中科園區主要產業而言，積體電路產業受惠於5G、伺服器及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增等因素使營業額成長最高達23.8％；光電產業2020年在下半年宅經濟需求強勁帶動下，面板需求持續回溫，營業額衰退幅度由上半年14.31％，縮小至3.12％。

精密機械產業仍因美中貿易戰及疫情影響，終端需求放緩，加上各國封鎖措施及邊境風險嚴管政策，影響設備訂單與出貨，營業額衰退5.79％；另生物技術產業因疫情帶動檢測試劑需求量增加，設備及試劑價格亦漲價，帶動營業額成長5.55％。

許茂新表示，中科2020年計引進高科技廠商22家，主要以精密機械9家最多、生物技術5家、光電4家、電腦周邊2家、積體電路及通訊各1家，總投增資金額達248.94億元。

統計截至2020年12月底，已引進219家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2兆1355億元；2020年引進之亮點廠商包括全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商歐權公司成立研發中心，研發CNC分度盤及刀具交換機構。

此外，還有合錦光電公司研製非接觸式智慧監測照護系統，透過資通訊科技、光學影像辨識技術運用在醫療及健康領域，讓被照護者獲得更精準及人性化的服務，並有助於解決現照護員人力不足的困境。

全世界第四大高階5軸聯動機械製造商達佛羅公司研製智能五軸聯動工具機，可應用於航太、高階模具及醫療等產業；成立逾50餘年的工具機大廠榮光機械公司，研製外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等產品。

(中時 )