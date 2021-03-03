新北市樹林火車站周邊汽機車停車位嚴重不足，交通局近期召開地下停車場地方說明會，提出長壽公園地下停車場規畫，地下3層平面將提供100個機車位、216個汽車位，另外考量周邊活動中心使用率高，另規畫在一樓建置約100坪的活動中心，不過卻引來民眾兩極看法，有民眾抱怨綠地將減少，也有人認為活動空間需求迫切；交通局表示，目前僅初步設計活動中心，建設與否仍須看區公所、民政局經費籌措狀況。

樹林火車站周邊因道路狹小、老舊民宅眾多，每遇上下班時段車流堵塞，長壽公園鄰近火車站，附近5座路外停車場皆未提供機車停車格，導致周邊常有違停狀況，也造成消防救災阻礙。立法委員蘇巧慧、新北市議員廖宜琨、陳世榮等人推動下，交通局規畫長壽公園地下停車場，擬出停車位設計，由於公園附近只有一處停七活動中心，鄰里登記使用皆須排隊，考量民眾需求，另擬出活動中心設計。

部分民眾反應，建造活動中心將使公園1／3的綠地消失，周邊又沒有公園，要求市府嚴加考慮；「地方是真的需要活動中心，不能因反對而反對！」樹福里長林游錦表示，鄰里每次要申請使用活動中心都要排隊，原訂蓋地下停車場部分樹木就會移走，須考量多數里民使用需求，不能因一小部分人反對就犧牲大部分人權益。

新北市議員廖宜琨表示，地方對活動中心有各自看法，停七活動中心長期使用率很高，普遍里民都有需求，希望市府以大眾利益為優先，先做民意調查，再決定是否需要興建。

交通局表示，長壽公園停車場統包工程內的活動中心只是初步設計，目前確定會花3.3億元興建地下停車場，預計今年8月動工，2023年1月完工，而活動中心初估經費約1400萬元，經費將由區公所、民政局籌措，若經費籌措足夠才會開始進行施工。

(中時 )