台東體中在8強賽對上高雄三民高中，全場敲出11支安打，不過僅靠高一的邱賢嘉陽春炮攻下1分，最後1比5敗給三民，只能拚5-8名排名賽，高一就在大賽開轟的不多，邱賢嘉也敲出東體本屆首轟。

邱賢嘉年僅高一就敲出全壘打，這也是他高中生涯首轟，且距離相當遠，連總教練陳峰岳都說很少見，「邱賢嘉狀況維持不錯，那球是他喜歡的位置，這支是看過他打最遠的一支。」

邱賢嘉透露三民高中先發投手盧泓捷的變速球不好打，打擊當下有感覺會是全壘打，不過等到真的過牆後才確定，「出牆後很開心，第一次打這麼遠。」

台東體中此戰敲出11支安打，有6局都有上到得點圈的機會，不過卻總是欠缺臨門一腳，只有首局邱賢嘉的陽春炮攻下分數，東體總教練陳峰岳說，「得點圈有人都打不回來，有時候也是2出局後的安打，攻勢很不連貫。」

此戰東體大多派高一選手先發，陳峰岳也要給陣中這批年輕球員肯定，「內野幾乎以高一為主，也是球隊積極培養的，這場表現不怯場，表現不差，未來很看好這些選手。」

台東體中在木棒聯賽8強止步。（學生棒聯提供）

(中時 )