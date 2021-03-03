國民黨前主席朱立倫昨天指蔡政府執政以來天天宣稱推動新南向政策，四年共花了252億元，結果台灣經貿依賴中國大陸的程度有增無減，「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本是騙人的大內宣。由於蔡政府回應「2020年順差還有137.4億美元」，朱立倫今天再度開轟「2020年的貿易順差反倒比推動新南向之前少了100億美元」，四年共少賺7562億，如果這是「成果輝煌」，以後教科書全部要重寫了！

朱立倫今天在臉書以「花了252億，少賺了7562億，成果輝煌？」為題發文說，貿易順差就是台灣賺的錢。昨天他說蔡政府推動新南向政策四年來花了納稅人252.7億元，結果2020年的貿易順差反倒比推動新南向前少了100億美元。今天蔡政府的回應是「2020年順差還有137.4億美元」看到如此的回應真的令人氣結！現在只好用白話文再說一次。

他說，蔡政府2016年5月20日上任。用2016年為基礎，當年新南向18國的順差是7311億元台幣。蔡政府開始花大筆的經費推動新南向政策，宣稱要擴大新南向市場，多賺這18國的錢。結果：2017年順差是7220億元台幣；2018年降到5872億元台幣；2019年降到4489億元台幣；2020年再降到4100億元台幣。四年來合計花了大家的252.7億元做行銷、文宣、廣告、活動等；四年後的成果是合計「少賺了7562億元台幣」。

朱立倫酸說，如果這是「成果輝煌」，以後教科書全部要重寫了！

有網友呼應說，如果這是「成果輝煌」，那馬政府的政績就是「神一般境界」。

(中時 )