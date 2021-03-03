工程人員改使用鋼索套在蔣公腰際間，再度拉起銅像時，上半身卻突然與下半身分離。（陳彩玲攝）

基隆圓環蔣公上半身分離，摔落在地後，頭部斷裂，下半身留在基座上。（陳彩玲攝）

基隆市火車站前圓環的蔣中正銅今早進行拆除工程，但過程一波三折，最終蔣公上半身分離，摔落在地後，頭部斷裂，下半身留在基座上，對此，市府表示，銅像下半身是使用混凝土和鋼筋與基座連結，先前並未知內部構造，才導致銅像分離，今天會將蔣公下半身吊離，運至桃園慈湖修補。

基隆市推動國門廣場計畫，整合基隆市火車站前圓環，今早9點將蔣公銅像拆除，市府委託有拆除經驗的廠商到場，工程人員施工時，先是反應蔣公披風、腰間處疑似有裂縫，擔心拆動過程中斷成兩截，立即加派一輛10噸吊車支援，但銅像與基座緊密結合，儘管已拆除數根螺絲，銅像仍未有絲毫動靜，工程人員不斷使用各式器具敲打，讓銅像和基座分離。

工程一度延宕，最後廠商又換了一台25噸吊車，未料，在拉動過程中，繩索斷裂，工程人員改使用鋼索套在蔣公腰際間，再度拉起銅像時，上半身卻突然與下半身分離，「嘣！」一聲掉落在地，頭部再度斷裂，蔣公斷成三截，下半身留在基座未有動靜。

工務處長張元良表示，這座蔣公銅像已有60多年歷史，年代久遠，因銅像本身是兩段式接合，銅像下半身被當做基座，灌入大量混凝土，並綁著鋼筋，相當牢固，才會再施加拉力時斷裂，目前基座底下還有銅片，會請在地廠商把幾座鋼筋切斷，將蔣公下半身吊離，運送到桃園慈湖後，進行修補。

資深工程人員指出，這座銅像年代久遠，沒有想到他的下半身灌入混凝土和鋼筋，身體是適用銅片，一片一片焊接上去，自己拆了20幾座蔣公銅像，第一次遇到這麼牢固的銅像，他說，以前施工方法都不同，本來就無法預測，相當無奈。一旁民眾也認為，銅像應該是要整座拆除，看到斷成三截，感到相當可惜。

(中時 )