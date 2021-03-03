包皮過長嚴格說來並不是1種疾病，但若因清潔不當造成反覆發炎或是包莖，造成排尿困難時，可能就需要考慮手術治療。1名年約30的男性上班族，因為包皮推開偏緊不適而就醫，起初採取類固醇擦藥緩解，結果返家發生腫脹、推開到底無法退回等情況，2天內又回診緊急開刀處理，最後選擇微創包皮槍環切術割除多餘包皮，術後傷口平整，復原狀況良好。

一般人對包皮過長與包莖有所混淆，衛福部桃園醫院泌尿科醫師蔣政晏表示，「包皮過長」是指勃起時包皮完全覆蓋住龜頭，但將其持續往後推，龜頭仍可露出；「包莖」則是包皮開口太小，導致包皮不能上翻，龜頭無法外露。通常包皮過長需視情況選擇應否治療，不一定需要開刀；若包莖嚴重則建議手術處理較好。另外，也有病患因為外觀問題就醫，選擇切除過長包皮來改善。

有些父母因為學校體檢發現包皮過長而帶小朋友來看診，除年紀太小手術配合有難度外，臨床上會建議先觀察，通常青春期發育時原本生理上的包莖應能褪得開，倘若國高中青春期過後包皮仍推不開，或是龜頭開口緊，持續推開感到敏感且不適，甚至發生包皮卡在冠狀溝造成嵌頓性包莖的腫痛情況，都應該盡速就醫尋求評估治療。

傳統包皮環切手術是採用剪刀、刀片、電刀或是雷射治療，將多餘包皮切除後再縫合，蔣政晏指出，每位醫師手縫速度不一，原則上須費時40分鐘到1小時，手術過程有一定的出血量，術後復原較慢，若用剪刀去除，傷口縫線容易因為不平整影響術後美觀，有些病患甚至因為縫合到一半麻藥消退感到疼痛，必須補打麻藥才能完成縫合。

蔣政晏醫師表示，第二代包皮槍能根據個人的陰莖大小套用進行多餘的包皮切除，採用新式專屬縫合釘，不須用手縫合，止血加縫合1次完成，手術過程約10分鐘可完成。（圖／蔣政晏醫師、NOW健康提供）

第二代包皮槍吻合器共有7種尺寸，能根據個人的陰莖大小套用進行多餘的包皮切除，採用新式專屬縫合釘，不須用手縫合，止血加縫合1次完成，手術過程約10分鐘可完成。好處是傷口平整，出血少且疼痛度低，1次性使用後丟棄、安全衛生，術後不需擔心粗硬縫線恐造成大腿皮膚不適，或因勃起或遇水裂開的困擾，而影響到傷口復原速度。目前包皮手術近9成皆為自費項目，除非符合包皮反覆發炎、纖維化，切片送病理化驗證實有慢性發炎，可申請健保給付，然而包皮槍手術則是屬於自費器械。

包皮槍環切術後約在2周至1個月內陸續脫釘完成，有時須藉由醫師輔助拆釘，蔣政晏提醒，包皮切除術後必須遵照醫囑定期回診，傷口能碰水後應每天正常清洗，術後1個月內應避免性行為。此外，門診中有些患者來就診，檢查之下才發現是糖尿病患，因血糖控制不佳引起的包皮龜頭反覆發炎，建議先控制血糖、治療局部發炎情況再決定進行手術，以免傷口癒合期延長、或易引發2次感染機率。

(中時新聞網)