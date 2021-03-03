立法院新會期開議，國民黨團上午依序協調外交國防、交通、衛環、經濟委員會的委員名單，表態爭取外交國防委員會的退役中將、藍委吳斯懷「二度」無緣進入，而經濟委員會競爭激烈，原本呈現「4搶1」，協調過程牛步，預料由資深立委翁重鈞、新科立委謝衣鳳其中一位出線。

立法院2日進行無黨籍及少數黨團抽籤後，國民黨團、民進黨團再分配剩餘席次，此次國民黨團在熱門的交通委員僅分到4席，其餘委員會則有5席，黨團上午邀集藍委先行協調外交國防、交通、社福衛環、經濟委員會的委員名單，需趕在下午5點送交名單給議事處。

涉入SOGO收賄案的陳超明、廖國棟的動向引關注，據悉，廖國棟已同意改到衛環委員會，陳超明續留經濟委員會的意願高，而陳又因積分高已排入安全名單，而表態改往經濟委員會的資深藍委呂玉玲也確定入列，加上藍委孔文吉、楊瓊瓔續留成功。

因此經濟委員會競爭激烈，原有李貴敏、翁重鈞、謝衣鳳、林文瑞「4搶1」，經協調，林文瑞表達續留內政委員會的意願；林為洲則願意禮讓他在財政委員會的席次給李貴敏，轉戰內政委員會。由於謝衣鳳、翁重鈞分屬的彰化縣、嘉義縣都是農業大縣，協調過程牛步，目前仍在溝通中。

而歷年來熱門的交通委員會，除了藍委陳雪生、許淑華續留，長期耕耘內政委員會、關心原住民權益的藍委鄭天財，因資深累積較多積分，成功保送，剩下的1席經協調後，藍委魯明哲禮讓洪孟楷到內政委員會，洪確定留任交通委員會替地方爭取建設。

在外交國防委員會，藍委馬文君、江啟臣、陳以信留任，上會期在衛環委員會的廖婉汝因夠資深也轉戰成功，新科立委、退役中將吳斯懷此次再度表態爭取，盼發揮軍事專長，而頻為海外僑胞發聲的新科立委溫玉霞也有意留任，上午黨團召集吳斯懷與溫玉霞到場協調，經抽籤由溫玉霞勝出。

衛環委員會部分，比較積分後，藍委蔣萬安、徐志榮順利留任，上會期在經濟的廖國棟、內政的陳玉珍均轉戰成功，經協調後，張育美續任該委員會，吳怡玎轉往內政委員會。

(中時 )