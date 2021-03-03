受今年起政府購車補助減少影響，加上2月適逢農曆春節長假工作日較短，2月國內機車銷售市場出現明顯衰退。根據監理所資料，2月國內機車新領牌總數為4.33萬輛、年減34.3％；累計前二月機車新領牌總數為9.58萬輛，年減14.5％。

電動機車因為地方政府補助尚未明朗影響，2月銷量持續低迷，僅1,693輛，月增19.3％、年減76.6％；累計前二月電動機車銷售3,112輛、年減66.6％。

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(工商 )

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