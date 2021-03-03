補助縮水 2月機車市場慘兮兮 16:182021/03/03 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受今年起政府購車補助減少影響，加上2月適逢農曆春節長假工作日較短，2月國內機車銷售市場出現明顯衰退。根據監理所資料，2月國內機車新領牌總數為4.33萬輛、年減34.3％；累計前二月機車新領牌總數為9.58萬輛，年減14.5％。 電動機車因為地方政府補助尚未明朗影響，2月銷量持續低迷，僅1,693輛，月增19.3％、年減76.6％；累計前二月電動機車銷售3,112輛、年減66.6％。 加速淘汰烏賊車 中市換購電動機車最高補助4萬 蔚來 交車量、獲利兩樣情 (工商 ) #新領牌 #總數 #萬輛 #累計前 #二月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投資型保單掀停售潮 國壽這款保單賣到爆 20:012021/03/03 財經 阿公承諾畢業就給50萬 孫開心收下傻眼：價值少2個0 08:462021/03/03 社會 陸2月財新服務業PMI報51.5 10個月來新低 11:422021/03/03 財經 台股基金2月表現 冠亞軍是這兩檔 17:202021/03/03 財經 中鋼2月份鋼品出貨量合計101.4萬公噸 優於規劃目標 10:022021/03/03 財經 《國際經濟》緊急狀態衝擊 日本2月服務業PMI連13月下滑 10:002021/03/03 財經 就怕缺車 2月買氣追平去年 04:102021/03/03 財經焦點 客戶訂單強強滾 群電2月營收達28.24億元、創同期新高 14:312021/03/03 財經 五菱宏光擊敗特斯拉 奪全球電動車型銷售冠軍 19:122021/03/03 兩岸 2021 年 2 月份台灣電動車銷售排行榜：Model 3 再奪豪華房車 No.1 14:332021/03/03 汽車情報-汽車新聞 現代 IONIQ 5 銷情火爆！韓國一週不到就快達成年度目標，全球訂單累積近 3 萬輛 10:542021/03/03 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 侯王大對決1／北市蛋黃區最大都更！國揚侯西峰慘遭住戶「背叛」 三圓王光祥含笑收割 - 財經 找來蔣爸真能有EUV機台？ 中芯與ASML簽12億美元大單 - 財經 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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