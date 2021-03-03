不畏最新公布的美國原油庫存量意外大增，以及石油輸出國組織及其減產盟友OPEC+可能決定增產的擔憂，周三國際原油價格反彈走高。

目前美國期油價格上漲0.45%，報每桶美元60.02美元，收復60美元大關。布蘭特期油漲0.56%，報每桶63.05美元。

在OPEC+可能在周四開會決定增產的擔憂籠罩下，周二國際油價表現疲弱，終場紐約期油收跌0.89美元或1.5%，為每桶59.75美元，兩周以來首度跌破60美元，並創下2月19日以來的新低價。倫敦布蘭特期油收跌99美分或1.6%，報每桶62.7美元，創下2月12日來新低。

稍早前美國石油協會（API）公布，上周（截至2月26日）美國原油庫存增加740萬桶，而市場普遍預期為減少92.8萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣上周原油庫存增加73.2萬桶。

上周美國汽油庫存減少990萬桶，超出市場預估的減少230萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少910萬桶，亦超出市場預期的減少300萬桶。

報告亦指出，上周美國煉廠煉油量每日減少175萬桶，上周美國原油進口量每日增加63.1萬桶。

(時報資訊)