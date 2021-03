出版社表示,因插圖涉及種族歧視,數十年前由「蘇斯博士」(Dr. Seuss)撰寫的6部繪本將停止發行。

筆名蘇斯博士的美國作家兼插畫家蓋澤爾(Theodor Seuss Geisel)著有60多本經典繪本,不再發行的是其中6本:「我在桑樹街上看到的一切」(And to Think That I Saw It on Mulberry Street)、「如果我管動物園」(If I Ran the Zoo)、「麥克萊格的水池」(McElligot's Pool)、「超越斑馬」(On Beyond Zebra!)、「超級炒雞蛋」(Scrambled Eggs Super!)、「貓咪大猜謎」(The Cat's Quizzer)。

蓋澤爾已於1991年辭世。

負責保存與出版蘇斯博士著作的蘇斯博士企業(Dr. Seuss Enterprises)發布聲明解釋為何停止出版:「這些書描寫人的方式傷人且錯誤。」

這些作品是在1937至1976年間初版,其中含有許多亞洲人和非裔插畫,其中不乏被批評為種族歧視的刻板印象。

蘇斯博士最知名的著作「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)和「 綠火腿加蛋」(Green Eggs and Ham)都不在停止出版的名單當中;畢業季常登上「紐約時報」暢銷書排行榜的「你要前往的地方!」(Oh, the Places You'll Go!)也同樣不在名單中。

蘇斯博士的插圖多年前就曾傳出爭議,2017年,時任第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)提議捐出10本蘇斯博士的著作給麻州劍橋(Cambridge)一所學校,但遭該校圖書館員索伊洛(Liz Phipps Soerio)拒絕,因為她認為蘇斯博士書中插畫充斥「種族歧視宣傳與有害的刻板印象」。

索伊洛當時寫信給梅蘭妮亞說:「打開他其中一本書(像是如果我管動物園或是我在桑樹街上看到的一切),就會看到他種族歧視的嘲諷。」

蘇斯博士企業表示,在和包括教育家在內的專家小組合作檢討評估之後,於去年做出停止發行與授權的決定。

蘇斯博士企業是在3月2日蘇斯博士冥誕這天,發表這項宣布。美國全國教育協會(National Education Association)1988年將這天定為「美國閱讀日」(Read Across America Day),目的是在鼓勵兒童與青少年閱讀。

(中央社)