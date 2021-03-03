出版社表示，因插圖涉及種族歧視，數十年前由「蘇斯博士」（Dr. Seuss）撰寫的6部繪本將停止發行。

筆名蘇斯博士的美國作家兼插畫家蓋澤爾（Theodor Seuss Geisel）著有60多本經典繪本，不再發行的是其中6本：「我在桑樹街上看到的一切」（And to Think That I Saw It on Mulberry Street）、「如果我管動物園」（If I Ran the Zoo）、「麥克萊格的水池」（McElligot's Pool）、「超越斑馬」（On Beyond Zebra!）、「超級炒雞蛋」（Scrambled Eggs Super!）、「貓咪大猜謎」（The Cat's Quizzer）。

蓋澤爾已於1991年辭世。

負責保存與出版蘇斯博士著作的蘇斯博士企業（Dr. Seuss Enterprises）發布聲明解釋為何停止出版：「這些書描寫人的方式傷人且錯誤。」

這些作品是在1937至1976年間初版，其中含有許多亞洲人和非裔插畫，其中不乏被批評為種族歧視的刻板印象。

蘇斯博士最知名的著作「戴帽子的貓」（The Cat in the Hat）和「 綠火腿加蛋」（Green Eggs and Ham）都不在停止出版的名單當中；畢業季常登上「紐約時報」暢銷書排行榜的「你要前往的地方!」（Oh, the Places You'll Go!）也同樣不在名單中。

蘇斯博士的插圖多年前就曾傳出爭議，2017年，時任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）提議捐出10本蘇斯博士的著作給麻州劍橋（Cambridge）一所學校，但遭該校圖書館員索伊洛（Liz Phipps Soerio）拒絕，因為她認為蘇斯博士書中插畫充斥「種族歧視宣傳與有害的刻板印象」。

索伊洛當時寫信給梅蘭妮亞說：「打開他其中一本書（像是如果我管動物園或是我在桑樹街上看到的一切），就會看到他種族歧視的嘲諷。」

蘇斯博士企業表示，在和包括教育家在內的專家小組合作檢討評估之後，於去年做出停止發行與授權的決定。

蘇斯博士企業是在3月2日蘇斯博士冥誕這天，發表這項宣布。美國全國教育協會（National Education Association）1988年將這天定為「美國閱讀日」（Read Across America Day），目的是在鼓勵兒童與青少年閱讀。

(中央社)