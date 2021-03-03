國民黨立院黨團今天進行新一會期立院委員會協調，然而協調過程卻引發諸多立委不滿，無法讓各家都滿意，壓力也到黨團書記長鄭麗文身上，鄭麗文下午隨即在藍黨團群組表示，「很抱歉協商無法圓滿，已經盡力了，為了團結與和諧，決定辭去書記長一職。」

由於委員會每個黨團名額有限，有熱門搶手的委員會，也有冷門大家不願去的委員會，每次各黨團在協調立法院委員會都有如「大學搶課」一般，有人能如願進到委員會，有人不行，如何協調向來是黨團幹部傷腦筋的事。

新會期對國民黨團來說，如何安排尤其棘手，比如被捲入SOGO案的藍委陳超明與廖國棟，被認為要避嫌不能進入經濟委員會，有涉入司法案件的委員也得迴避司法委員會，但是陳、廖兩人要落腳哪個委員會，可能又排擠原本志願進入委員會的委員。

國民黨團今天上午10點半就開始協調委員會人選，一直協調到下午仍有許多委員會安排陷入僵局，黨團總召費鴻泰與書記長鄭麗文即便讓步，主動到冷門的司法法制委員會也未能平息黨內立委的僵持狀態，鄭麗文下午即告知黨團成員要請辭黨團書記長。

(中時 )