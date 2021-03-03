配合全球醫療趨勢，推動人工智慧醫療，台中榮總與廣達電腦共同簽署合作計畫備忘錄攜手合作發展人工智慧醫療應用，藉AI醫療應用發展，加值運用於中榮智慧醫療照護造福人類的新里程碑。

台中榮總院長陳適安及廣達電腦股份有限公司董事長林百里，聯袂出席簽署合作計畫備忘錄。廣達電腦董事長林百里，在簽約儀式中，對中榮近年來持續提升醫療服務品質，積極尖端醫學、建設醫院資訊系統等貢獻，表達肯定。

廣達電腦股份有限公司以QOCA醫療雲端智慧平台、遠距醫療與健康照護雲端智慧平台、智慧醫療穿戴IOT裝置以及人工智慧醫療雲運算整合平台技術為基礎，將應用於中榮醫療服務之建立以及數據醫學之研究與臨床應用等相關項目之合作，例如：智慧醫院與智慧病房、醫療穿戴裝置之導入、跨院區與跨醫療單位之遠距醫療網、遠距居家健康照護、人工智慧醫療技術等。

現場董事長林百里分享他對未來醫療科技的觀察，包括AI超高速運算平台，智慧醫院5G的創新應用，以及資通技術如何融合AI＋5G＋Edge＋Cloud，建設一個新型態醫療雲的藍圖。

林百里並介紹廣達人工智慧醫療雲平台及遠距醫療智慧平台等AI醫療產品項目，並期許能跟台中榮總成為推動智慧醫療的夥伴，以「浪潮之巔，以誠意初心，匠意恆心」期許打造智慧醫療的創新生態。

台中榮總院長陳適安指出，廣達對於臺灣智慧醫療的推廣非常的用心，幾乎與全國醫學中心都有大大小小的專案一起合作。林百里董事長在國家生技與ICT扮演很重要的推手，他在台北榮總推動智慧醫療，首簽約的就是廣達電腦，再度進入中榮，對智慧醫療發展是喜事。

陳適安說，中榮與廣達攜手建構中榮總智慧化醫院，結合資訊與通信科技產業，期許成為亞洲的尖端。掌握人工智慧發展趨勢，積極培育人才，選定主題，和學界、科技產業合作，快速展現成果，透過人工智慧的運用改變醫療行為，提升醫療品質，造福民眾。

(中時 )