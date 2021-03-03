工商團體近日拜會總統蔡英文，提及希望放寬現行產業移工只能在台灣待12年的上限，對此，勞團認為，目前僱主團體只想要的是便宜的勞動力、剝削勞工以獲得利潤，在台灣待了10多年應該是專業人力，缺乏專業人力則應從移民的角度來思考。

先前在立法院時就曾有立委提案修正就業服務法，希望放寬移工年限上限，當時勞動部則以國發會的「新經濟移民法」草案為由，其中設定灰領制度，讓長期在台灣工作的移工可以繼續留在台灣，但也要求應提供一定的薪資門檻、分業配額等。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，工商團體長期食髓知味，只想用便宜的勞動力、剝削勞工以獲得利潤，但目前我國移工政策是補充性勞動力，如果現在要成為穩定的勞動力，就應從移民的角度思考，而這些移工台灣待了10多年、也值得更高的勞動條件。

對此，勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，針對因疫情導致移工不易進來，勞動部在疫情期間已針對屆滿移工提供延聘機制，至今已有5723人次，「可突破12年上限」；至於移工是否要修正就業服務法52條，打破移工在台年限，但包括要延長多久、適用業別外，也涉及「中階技術人力」繼續留用，與國家整體人力政策有關，「勞動部刻正研議中」。

(中時 )