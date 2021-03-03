行政院長蘇貞昌稍早在臉書表示，11.7萬劑的AstraZeneca疫苗已於今天抵台，防疫團隊已經將疫苗的冷鏈、物流系統佈建完成，會依照事前公布的接種順序，讓第一線醫事人員優先獲得疫苗的保護。蘇貞昌強調，若大家對疫苗有疑慮，他會率先施打，請大家放心。

蘇貞昌指出，台灣已經向國外洽購2000萬劑疫苗，除了繼續洽購更多，國內疫苗的研發也在進行中。政府會隨疫苗到貨進度讓更多民眾接種，讓國內儘速產生群體免疫。

蘇貞昌說，若有疫苗不足的狀況，行政官員不會跟醫護人員搶著接種；若大家對疫苗有疑慮，他率先施打，請大家放心。

蘇貞昌也公布COVID-19 疫苗接種順序：

1. 醫事人員

2. 各級政府防疫人員

3. 高接觸風險第一線工作人員

4. 因特殊情形必要出國者

5. 警察、憲兵

6. 社福照護人員和受照顧者

7. 軍人、國安單位人員

8. 65 歲以上長者

9. 19-65 歲高風險疾病、罕病、重大傷病者

10. 50-64 歲成人

(中時 )