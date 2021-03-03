長笛百變天后華姵2019年10月8日在中山堂舉辦音樂會，自稱女總裁的靳意芳聲稱要贊助60萬，取得門票897張，但靳看完音樂會卻未支付贊助金，士林地院審結，依詐欺取財罪，判處靳女有期徒刑5月，得易科罰金15萬，緩刑2年。

判決指出，華姵在偵查中證稱，音樂會前經由李姓友人介紹認識靳，她把門票拿到靳女位在士林行義路住處，當時因信任彼此關係，口頭約定以包票方式贊助，靳說能馬上匯錢，所以沒有簽約，華姵考量場所有1000多個座位，扣除自己要給朋友的，剩下都交給靳女，並在節目單上印「特別感謝，京兆元事業集團靳意芳總裁」。

靳否認詐欺，並稱當初是與震陽基金會共同贊助，但因項目不符合基金會的贊助條件，變成她自己要負擔，而她自己因罹患重病，資金無法週轉，並不是故意要欺騙華姵。

判決指出，華姵證稱不知道基金會，而且節目表示均未提及基金會，音樂會結束後多次催討，靳女回訊「一定給」、「票已經開出去了」、「不會有變數」等訊息，數度更改給付時間，直到起訴後仍搪塞拖延，並沒有付款的意思。

法院審理期間，雙方達成和解，靳女已經賠償給華姵，考量靳是累犯，因而判處徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

(中時 )