桃園警察分局中路所警員惠譯賢，2月8日19時許，休假時外出買晚餐，行經中平路與吉昌街口時，見一名老先生臉色蒼白拄著拐杖欲過馬路，但因行動不便、車流極大，主動上前攙扶老翁過馬路，並協助攔計程車讓老翁搭乘，老先生離去前詢問了惠員身份，惠員表明身份後即離去。

今早73歲李老生生帶著手寫感謝信與自己製作的伴手禮來到所內找惠員，他說當天腳部骨折急著要就醫，因疼痛使行動不便，幸好員警熱心的協助下順利就醫，經開刀治療後以能恢復行走，特地至所向員警道謝！

(中時 )