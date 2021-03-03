休假警熱心扶老翁過馬路 老翁今送卡片感恩 16:102021/03/03 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園警察分局中路所警員惠譯賢，2月8日19時許，休假時外出買晚餐，行經中平路與吉昌街口時，見一名老先生臉色蒼白拄著拐杖欲過馬路，但因行動不便、車流極大，主動上前攙扶老翁過馬路。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園警察分局中路所警員惠譯賢，2月8日19時許，休假時外出買晚餐，行經中平路與吉昌街口時，見一名老先生臉色蒼白拄著拐杖欲過馬路，但因行動不便、車流極大，主動上前攙扶老翁過馬路，並協助攔計程車讓老翁搭乘，老先生離去前詢問了惠員身份，惠員表明身份後即離去。 今早73歲李老生生帶著手寫感謝信與自己製作的伴手禮來到所內找惠員，他說當天腳部骨折急著要就醫，因疼痛使行動不便，幸好員警熱心的協助下順利就醫，經開刀治療後以能恢復行走，特地至所向員警道謝！ 回收嫗遭車撞 清水警積極找到其身分 失智男騎鐵馬40公里迷途 大甲警助返家 (中時 ) #老翁 #過馬路 #熱心 #行動不便 #協助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 糊塗2寶夫妻 逛完921地震公園獨留幼女返家 13:202021/03/03 社會 8旬老婦累倒土地公廟 警發現即刻救援 12:012021/03/03 社會 穿山甲蜷臥路中央 熱心民眾通報救命 14:422021/03/03 寶島 牛津AZ疫苗抵台 開打前先過2大關卡 14:032021/03/03 生活 台北清潔員代收垃圾 長者喊讚 04:102021/03/03 焦點要聞 嗚呼！穿山甲迷因出續集 萬人朝聖嗨瘋了 10:502021/03/03 萌寵 黑絲襪貴婦護BMW辱警3罪送辦 羅友志傻眼：2700就解決 09:092021/03/03 社會 霧峰阿伯騎鐵馬買貢丸 忘記回家路 17:272021/03/02 社會 老翁輕生受不了火場高溫落跑 燒死無辜鄰居 下場慘了 22:362021/03/02 社會 我身邊的大陸人》老趙與他的台灣姼仔（下） 12:152021/03/03 徵文 台中男違規穿越馬路 遭騎士撞飛 15:372021/03/02 社會 寶島熱門新聞 高巿府衛生局長照遴選惹議 未來將取消 - 寶島 苗栗頭份市珊湖社區 獲選衛福部銀髮族健身俱樂部 - 寶島 台中市榮民服務處歡度潭子區榮民吳耀連百歲壽誕 - 寶島 73歲終身警官陳前 回母校溪湖國中傳愛 - 寶島 桃國中小學才藝班受理報名 不限桃園人 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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